Барнаул, 22 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 22 апреля 2022 года за сутки выявлено 133 новых носителя (на одного меньше, чем сутками ранее). Число тестирований повысилось с 5603 до 6910 (на 1307 больше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 747 (+6 за сутки) и 215 536 (+122 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 105 (-2 за сутки). Из них 37 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 169 человек, пятеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 396 жителей края (+13 за сутки).

Кроме этого, 40 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-9 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилась: всего на Алтае выявлен уже 40 477 зараженных коронавирусом (+18 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 588 человек, выздоровели 254 043 человека (+165 за сутки).

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