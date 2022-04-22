Иваново, 22 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим вводится на территории Ивановской области на период с 22 апреля по 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

В период действия особо противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора, а также проведение огнеопасных работ на землях лесного фонда и землях иных категорий.

« Все силы и средства тушения лесных пожаров находятся в режиме повышенной готовности с учетом уменьшения времени реагирования на сообщения о лесных возгораниях», — уточнили в пресс-службе.

В регионе прогнозируется тёплая и засушливая погода, что может привести к высокой пожароопасности. Ещё одна причина возможных природных пожаров — палы сухой травы, которые устраивают люди.

Нарушение требований особого противопожарного режима наказывается штрафами — до 500 тысяч рублей.