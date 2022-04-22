Москва, 22 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Евросоюз в ближайшие недели может ввести запрет на поставки российской нефти, заявил 22 апреля Брюно Ле Мэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он рассказал, что точной даты пока нет, однако эмбарго может быть введено в ближайшие недели. По словам Ле Мэра, в Евросоюзе среди его членов «есть сопротивление и беспокойство» по поводу идеи эмбарго на поставки нефти из России.

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