Париж, , 10:08 — REGNUM В компании Renault заявили о снижении оборота в первом квартале до 9,7 млрд евро (2,7%), сообщает Le Parisien.

Логотип Renault Toby Jagmohan

По данным французского издания, автомобильная компания испытывает нехватку полупроводников.

Заводы АвтоВАЗа, которые были закрыты в течение трех недель, должны возобновить работу на несколько дней с понедельника, 25 апреля, в то время как завод Renault в Москве остается закрытым.

Renault все еще оценивает «возможные варианты» выхода из «АвтоВАЗа», лидера российского рынка.