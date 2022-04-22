Углич, Ярославская область, , 10:07 — REGNUM В Угличе Ярославской области власти приняли окончательное решение по конфликтной ситуации с предпринимателями, торгующими в «Парке Победы». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей со ссылкой на администрацию Углича.

Эскиз благоустройства в Угличе

По просьбе бизнеса в проект реконструкции внесут ряд изменений, однако торговым точкам всё же придётся покинуть «туристическую тропу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор между индивидуальными предпринимателями и администрацией возник из-за реконструкции «Парка Победы», которая запланирована в этом году. Благоустройство центральной части города предполагает перенос ярмарочных рядов с туристической тропы вглубь парка. Часть предпринимателей предстоящий переезд в нерентабельную зону не устроил, поэтому они обратились за помощью к бизнес-омбудсмену региона Альфиру Бакирову.

Уполномоченный неоднократно выезжал на место, чтобы встретиться с руководством Угличского района и предпринимателями. В ходе встречи ремесленники просили сделать крыши на торговых павильонах прозрачными – это даст больше света. Предложение будет учтено. А вот оставить предпринимателей на прежней туристической тропе не получится. На этом месте планируют обустроить газон и площадку для спорта.

«Проект «Портрет Дориана Грея» именно в таком виде стал победителем всероссийского конкурса и получил федеральный грант, поэтому сейчас внесение каких-то кардинальных изменений уже невозможно. Сувенирная аллея начнет свою работу 1 мая, и до начала работ по реконструкции предприниматели пока могут оставаться на привычных местах. Но как только они стартуют, торговая зона будет смещена в границах парка к ул. О. Берггольц – там будет расположена основная пешеходная линия и туристический маршрут. Кроме того, администрация рассматривает вопрос об установке внешней туристической навигации, чтобы помочь туристам ориентироваться. Также мастерам народных художественных промыслов и художникам будет предоставлена льгота в размере 50% от стоимости торгового места», — рассказал Альфир Бакиров.

Нарушений прав предпринимателей не выявила и Угличская межрайонная прокуратура. По задумке, проект благоустройства был призван найти компромисс между бизнесом и горожанами, которые считают, что парк должен быть зоной для отдыха, а не местом торговли. Правда, найти компромисс, устроивший все стороны, так и не удалось.

Сейчас актуализированный вариант проектно-сметной документации по реконструкции парка Победы находится на экспертизе. С заявлением о предоставлении торгового места на ярмарке на предстоящий сезон обратились 103 предпринимателя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Угличе предприниматели вновь протестуют против благоустройства парка