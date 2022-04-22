Благовещенск, 22 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Амурской области констатировали существенное снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Этот показатель за неделю упал более, чем на четверть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе правительства региона.

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Коронавирусная пневмония развивается менее, чем у 0,5% новых заболевших, остальные реагируют на инфекцию в форме ОРВИ. На фоне снижения количества новых случаев COVID-19 в целом по области в пяти муниципалитетах заболеваемость растёт. Больше всего инфицированных — в столице региона Благовещенске.

Ситуацию с коронавирусом в регионе оценивают как нестабильную, этим аргументируется необходимость сохранения антиковидных ограничений. Жителей региона призывают вакцинироваться и ревакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по данным на 21 апреля выздоровевших от COVID-19 было в два раза больше, чем заболевших.