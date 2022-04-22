Ньюарк, США, , 10:06 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Хоккей (сс) jill111

Российский защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк забросил шайбу в своём дебютном матче в НХЛ. Также отличился нападающий Йеспер Боквист.

В составе «Баффало» точными бросками отметились форварды Кайл Окпосо, Алекс Так и Джефф Скиннер и защитники Расмус Далин и Оуэн Пауэр.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 71 очко. «Нью-Джерси» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 61 очком.

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