Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2022 году обустроят почти десять километров велодорожек. Об этом заявили представители СПб ГКУ городской центр управления парковками в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Велосипед на велодорожке Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы начали реализацию строительства велодорожек в Пушкине, по улице Школьная, ещё несколько участков затронули. Мы начали в прошлом году и заканчиваем этой весной перед сезоном часть велодорожки, реконструкцию в Курортном районе, рядом с музеем «Пенаты””, — заявил директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Большая часть работ по созданию велодорожек в этом году пройдёт в Красногвардейском, Курортном и Пушкинском районах. Одна из таких дорожек протяжённостью в 1,5 километра появится в парке Малиновка (Красногвардейский район). Отдельная полоса для велосипедистов появится там к сентябрю.

Заместитель директора СПб ГКУ городской центр управления парковками Александр Гусев отметил, что велосипедисты осенью смогут передвигаться там по отдельной полосе, которая будет располагаться между тротуаром и дорогой. А проект полосы предполагает сохранение зелёных насаждений.

Карта велодорожек расширится за счёт соединения маршрутами Петербурга и Ленобласти, а также за счёт размещения дорожек от Парка 300-летия Петербурга, метро «Беговая», до поселка Смолячково в Курортном районе.

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