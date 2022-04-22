Сидней, Австралия, 22 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Способность правительства штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) принимать новые законы теперь находится под большим знаком вопроса после того, как ключевой член парламента Сиднея Алекс Гринвич (независимый) пригрозил отказаться поддерживать правительство штата после комментариев премьер-министра Доминика Перротте по поводу участия трансгендеров в спортивных соревнованиях. Об этом 22 апреля сообщила радиостанция ABC.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Гринвич пригрозил, что откажется голосовать за принятие законопроектов правительства Нового Южного Уэльса, если Перротте не изменит свою позицию. Ранее премьер-министр штата заявил, что он хочет, чтобы «девочки соревновались против девочек».

«Транс-сообщество и, в частности, молодые трансгендеры используются в качестве политической груши для битья … Я прошу премьер-министра оставить молодых детей-трансгендеров в покое, позволить им процветать, позволить им быть самими собой», — сказал депутат в эфире радиостанции.

Гринвич также сообщил, что уже организовал встречу между трансгендерами и премьер-министром Перротте, чтобы им удалось достичь взаимопонимания.