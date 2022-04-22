Лондон, , 10:04 — REGNUM Власти Великобритании выдали попавшему под санкции Газпромбанку генеральную лицензию, которая позволяет проводить платежи банку и его дочерним предприятиям в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз. Об этом сообщили в Управлении по осуществлению финансовых санкций Соединённого Королевства (OFSI).

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из опубликованного на сайте ведомства документа, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключённых до момента выпуска лицензии. Цель документа — «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

«В соответствии с Генеральной лицензией INT/2022/1 630 477 физическое лицо может продолжать осуществлять платежи в Газпромбанк или дочернее предприятие в соответствии с контрактом, заключённым до даты получения настоящей лицензии с целью предоставления газа для использования в Европейском союзе», — сказано в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении Газпромбанка были введены 24 марта.

Напомним, с 1 апреля Россия в недружественные страны поставляет газ за рубли. Оплата вносится через Газпромбанк. Эта мера принята на фоне новых западных санкций «из-за Украины».

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