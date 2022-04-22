Владивосток, , 10:16 — REGNUM Приморские животноводы с начала года произвели более 16,7 тыс. тонн свинины — собственная кормовая база позволяет сдерживать рост цен на продукцию в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Запуск новых мощностей компаний «Русагро», «Приморский бекон» и «Мерси Трейд» позволил увеличить производство свинины в крае по сравнению с уровнем прошлого года в 2,7 раза.

Во всех сельхозорганизациях края поголовье свиней увеличилось в два раза – до 355 тыс.

По словам специалистов, собственная кормовая база позволяет предприятиям стабилизировать цены и обеспечивать жителей края натуральной продукцией, в том числе, в рамках краевых программ «Приморское – лучшее!» и «Держим цены».

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний рынок РФ исчерпал потенциал роста цен на многие виды мяса и мясных продуктов, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его словам, вполне вероятно, что в 2022 году будет наблюдаться рост цен на все виды мяса и продуктов его переработки.