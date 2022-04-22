Канберра, , 10:07 — REGNUM Поскольку лидер оппозиции Энтони Альбаниз находится на изоляции из-за положительного теста на COVID-19, у премьер-министра Австралии Скотта Моррисона появилась новая цель — заместитель Альбаниза по Лейбористской партии Ричард Марлз, которого он обвинил в «мягкости» по отношению к Китаю. Об этом 22 апреля сообщила радиостанция ABC.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Человек, который хотел бы стать заместителем премьер-министра в лейбористском правительстве, Ричард Марлз, на самом деле выступал за то, чтобы китайское правительство делало именно то, что оно делает сейчас … Я нахожу возмутительным, что лейбористы критиковали нас по этому поводу, в то время как их собственный заместитель на самом деле оправдывал то, что китайское правительство стремилось делать в нашем регионе», — заявил Моррисон.

Журналисты пишут, что Моррисон ухватился за речь Марлза, произнесенную в Китае в сентябре 2019 года, в которой тот сказал, что «очень осознает растущую роль, которую Китай играет в оказании помощи в целях развития в Тихоокеанском регионе».

В свою очередь Марлз заявил, что Моррисон выдергивает его слова из контекста и намерено их перевирает.

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