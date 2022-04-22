Москва, 22 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе специальной военной операции России на Украине предотвратила террористический акт, сообщили 22 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ФСБ рассказали, что в ходе проведения спецоперации предотвращён теракт, который пытались совершить украинские диверсант в отношении гуманитарного контроля на подконтрольной российским Вооружённым силам территории.

Отмечается, что диверсанты действовали по заданию СБУ. Для совершения преступления они пытались применить заминированный автомобиль. У членов диверсионной группы обнаружили и изъяли два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомёта, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных ми, 42 взрывателя и детонатора.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.