Рим, 22 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В течение скорого времени премьер-министр Италии Марио Драги может приехать в Киев для того, чтобы провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 22 апреля сообщает газета la Repubblica.

INSM Марио Драги

Как отмечает издание, у главы правительства Италии насыщенная рабочая программа, в рамках которой он 3 мая собирается выступить в Европарламенте и с 10 по 12 мая направиться в Вашингтон для того, чтобы провести там встречу с президентом США Джо Байденом.

«Не исключено, что в скором времени Драги также лично поедет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, как это уже сделали (премьер-министры Британии и Испании – ред.) Борис Джонсон, Педро Санчес и высшее европейское руководство. Определенной даты нет, но в эти часы оценивается возможность такой миссии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что цены на дизель и бензин в Италии за последние сутки выросли на 5 и 6 центов соответственно, до 1,77 евро за литр.