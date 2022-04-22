Анапа, Краснодарский край, 22 апреля 2022, 10:00 — REGNUM Около 80 тысяч гостей ожидают в Анапе на майские праздники, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Туристический сезон в Анапе в этом году открывается на месяц раньше обычного — туристов здесь ждут уже с 1 мая. Будет работать 245 объектов размещения со средней нагрузкой около 90%.
Мэр Анапы Василий Швец дал поручение принять меры безопасности туристов.
В мэрии добавили, что с начала года Анапу посетили порядка 160 тысяч туристов, что на 8% больше прошлого года.