Анапа, Краснодарский край, 22 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Около 80 тысяч гостей ожидают в Анапе на майские праздники, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

Туристический сезон в Анапе в этом году открывается на месяц раньше обычного — туристов здесь ждут уже с 1 мая. Будет работать 245 объектов размещения со средней нагрузкой около 90%.

Мэр Анапы Василий Швец дал поручение принять меры безопасности туристов.

«Массовый приток туристов в Анапу мы ожидаем уже к 1 мая. Нам надо не только создать все необходимые условия для их комфортного отдыха, но и принять комплексные меры по недопущению любых негативных проявлений. В первую очередь, это антитеррористическая защищенность предприятий санкура, торговли, потребсферы», — сказал мэр.

В мэрии добавили, что с начала года Анапу посетили порядка 160 тысяч туристов, что на 8% больше прошлого года.