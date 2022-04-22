Москва, 22 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры продвижения российских войск и гуманитарных колонн через освобождённые населённые пункты Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Продвижение подразделений ВС РФ через освобождённые от украинских националистических вооружённых формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность движения колонн обеспечивают ударные вертолеты армейской авиации.

В населенных пунктах, из которых выбиты радикалы, российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь, добавили в российском оборонном ведомстве.