Казань, 22 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Татарии за неделю больше всего в цене выросли яблоки, свекла и конфеты. Обновленные данные 22 апреля опубликовал Татарстанстат.

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По официальным данным, средняя цена за 1 кг яблок за неделю выросла на 4,8% (114,01 руб.), свекла подорожала на 3,51% (68,47 руб.), конфеты — на 3,75% (384,44 руб.).

Среди наиболее подешевевших продуктов: помидоры (-9,18%), огурцы (-3,08%), бананы (-5,23%), капуста (-5,61%), соль (-2,12%).

Как сообщало ИА REGNUM, только за март в Татарии продовольственные товары подорожали на 7,16%, непродовольственные — на 12,13%. За услуги в марте жителям Татарии пришлось заплатить на 6,46% больше, чем в феврале.

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