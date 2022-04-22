Уфа, 22 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. 11 погрузчиков белорусской компании были переданы предприятиям в Уфе. Об этом 22 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»

Глава республики напомнил, что в декабре 2021 года на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере машиностроения, как в части поставок техники белорусского производства в Башкирию, так и в части кооперации и развития совместных производств.

Хабиров сообщил, что 22 апреля Уфе были переданы 11 погрузчиков белорусского производства.

«Это совсем малая толика той техники, которую мы закупаем для наших городов и районов. Всего в 2022 году планируем приобрести технику почти на 1,5 млрд рублей», — сообщил глава региона.

Он также отметил, что сотрудничество Башкирии с Белоруссией не ограничивается импортом машин.

«Промышленные гиганты, такие как МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», обсуждают закупки крепежа у нашего «БелЗАНа», продукции Уфимского пружинного завода, станкостроительного направления. Ряд соглашений подпишем на инвестиционном сабантуе «Зауралье», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что белорусская компания сейчас выбирает площадку для строительства в Башкирии завода по производству зерноочистельно-сушильных комплексов. На реализацию этого проекта планируется направить около 1,5 млрд рублей.