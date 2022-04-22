Кострома, , 10:12 — REGNUM В Подмосковье задержан 28-летний житель Костромской области, подозреваемый в поджоге автомобиля с буквой Z. Об этом сообщает МВД России.

Подозреваемый в поджоге автомобиля МВД России

По версии следствия, костромич со своими знакомыми заранее планировал уничтожить автомобиль с символикой в поддержку военной спецоперации. Он нашёл подходящий автомобиль, облил его бензином и поджог. Подельник мужчины снимал происходящее на видео.

В итоге транспортное средство стоимостью более 1 млн рублей полностью сгорело. При обыске в квартире подозреваемого была обнаружена нацистская литература.

Против костромича возбуждены уголовные дела по двум статьям: «умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «хулиганство». Мужчину заключили под стражу. Местонахождение его знакомого, снимавшего поджог на видео, пока установить не удалось.

Напомним, ранее в Костроме осудили трёх человек, разбивших стёкла и порезавших шины автомобилей с буквой Z. Им назначили административный арест.

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