Рязань, , 10:03 — REGNUM Конфликт между представителями частных охранных предприятий пресекли полицейские у завода «Рязцветмет» на Куйбышевском шоссе в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Охрана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 21 апреля между сторонами возникла конфликтная ситуация «в ходе спора хозяйствующих субъектов». Двум охранникам были причинены телесные повреждения, ещё несколько человек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Издание «Ya62. ru» со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в больницу госпитализировали двух мужчин, пострадавших от стрельбы из травматических пистолетов: у одного огнестрельное ранение брюшной полости, у другого – головы.