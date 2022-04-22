В Рязани в конфликте у завода «Рязцветмет» пострадали двое сотрудников ЧОП
Рязань, 22 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Конфликт между представителями частных охранных предприятий пресекли полицейские у завода «Рязцветмет» на Куйбышевском шоссе в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, вечером 21 апреля между сторонами возникла конфликтная ситуация «в ходе спора хозяйствующих субъектов». Двум охранникам были причинены телесные повреждения, ещё несколько человек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Издание «Ya62. ru» со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в больницу госпитализировали двух мужчин, пострадавших от стрельбы из травматических пистолетов: у одного огнестрельное ранение брюшной полости, у другого – головы.