Рязань, 22 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Конфликт между представителями частных охранных предприятий пресекли полицейские у завода «Рязцветмет» на Куйбышевском шоссе в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана

По предварительным данным, вечером 21 апреля между сторонами возникла конфликтная ситуация «в ходе спора хозяйствующих субъектов». Двум охранникам были причинены телесные повреждения, ещё несколько человек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Издание «Ya62. ru» со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в больницу госпитализировали двух мужчин, пострадавших от стрельбы из травматических пистолетов: у одного огнестрельное ранение брюшной полости, у другого – головы.