Париж, , 09:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обязуется инвестировать в энергетический переход вдвое больше, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным французского издания, эти инвестиции могут приблизиться к 100 млрд евро к концу возможного второго пятилетнего срока правления Эммануэля Макрона.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что эмбарго на поставки российского газа в страны Евросоюза пока не обсуждается.

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