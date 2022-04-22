Вашингтон, 22 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Энтузиаст воплотил в жизнь идею «Skyrim в космосе» (The Elder Scrolls V: Skyrim — ролевая фэнтезийная игра), пока компания Bethesda разрабатывает ролевую научно-фантастическую игру Starfield. Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Моддер (создатель модификаций) Trainwiz выпустил к Skyrim масштабное дополнение Aethernautics, которое он назвал «модом для космических путешествий». Модификация добавляет в игру множество нового контента и новую линию квестов, позволяющую игроку найти космический корабль Aethership, который можно использовать в качестве базы. При помощи этого корабля геймеры могут посетить различные уголки вселенной, тайны которых им предстоит раскрыть. Скачать дополнение можно на странице проекта на сайте NexusMods.

Напомним, как «Skyrim в космосе» предстоящую игру Starfield охарактеризовал исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард. Ожидается, что релиз Starfield состоится 11 ноября 2022 года.