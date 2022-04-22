Москва, 22 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Группа украинских диверсантов готовила теракт против российских военнослужащих и гуманитарного конвоя. Эту деятельность пресекла Федеральная служба безопасности России, сообщили 22 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Диверсионно-террористическая группа действовала на территории, освобождённой российскими войсками, по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Атаку на гуманитарный конвой готовили с помощью заминированного автомобиля.

У задержанных диверсантов изъяли оружие и боеприпасы, возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

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