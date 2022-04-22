Монреаль, Канада, , 09:55 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль, а также Оскар Линдблом, Трэвис Конечны и Морган Фрост.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились форварды Майк Хоффман, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 59 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 51 очком.

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