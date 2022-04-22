Чебоксары, 22 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Чебоксарах под уголовное преследование попал ещё один 17-летний житель: его обвинили в кражах из торговых центров и нападении на полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Следствие полагает, что в декабре 2021 года и январе 2022 года обвиняемый трижды похитил из разных торговых центров города Чебоксары одежду известных марок, надев её на себя в примерочной и выйдя из магазина. Ущерб оценивается в 16,5 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, 23 января 2022 года в своей в квартире в Чебоксарах фигурант уголовного дела побил полицейского, не менее трёх раз ударив его кулаком, дважды – затылком, а также укусил его в руку. В ведомстве отмечают, что причиной стало недовольство действиями оперуполномоченного при проверке его на причастность к кражам.

В учебное заведение, где обучается несовершеннолетний, внесено представление.

17-летнего чебоксарца обвинили в кражах (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Материалы переданы в Ленинский районный суд города.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах 17-летнего горожанина обвинили в разбойном нападении на магазин интимных товаров.

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