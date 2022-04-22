Петропавловск-Камчатский, , 13:02 — REGNUM На Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в селе Воямполка открылось новое здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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Раньше ФАП в Воямполке находился в жилом доме. Теперь пункт получил собственное комфортное, современное здание.

«Мы ввели в эксплуатацию новое здание, что позволит улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению села Воямполка. ФАП полностью соответствует порядку оказания медицинской помощи гражданам», — рассказал главный врач Тигильской районной больницы Виктор Цыренов.

Для ФАПа закупили новое оборудование, мебель и медицинские изделия.

«Главная цель национального проекта сделать доступными медицинские услуги для населения, обеспечить проведение профилактических осмотров. В зоне обслуживания данного ФАПа — 135 человек. Посёлок расположен на расстоянии 73 км от села Тигиль, что делает проблематичным получение своевременной медицинской помощи. Новое, современное, хорошо оснащенное здание, наличие специалистов решают эту проблему для жителей села», — прокомментировала член Общественной палаты Камчатки Наталья Зиганьшина.

В 2022 году на Камчатке по нацпроекту будет построено три новых ФАПа.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в селе Покровка Долинского района открылся новый фельдшерско акушерский пункт.