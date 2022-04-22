Донецк, 22 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за последние сутки оказали медицинскую помощь 13 мирным жителям. Об этом 22 апреля в Минздраве ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В период с 09:00 21 апреля до 09:00 22 апреля ДНР получили медпомощь 13 мирных жителей, пострадавших при обстрелах украинских войск. Их них десять человек находились в момент получения ранения на освобождённых территориях республики, уточнили в штабе территориальной обороны республики.