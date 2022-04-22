Молдавия, 22 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Раду Мудряка из фракции Блок коммунистов и социалистов (БКиС). Трансляцию заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Gzt.md Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия)

С запросом на лишение иммунитета к депутатам обратился и. о. генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу. Он заявил, что Мудряка подозревают в содействии при банковском мошенничестве в период с 2011 по 2015 год. Возбуждено уголовное дело

Мудряк в ходе заседания покинул зал, сославшись на проблемы с сердцем. Он отрицает свою вину. За снятие иммунитета проголосовали 56 депутатов из правящей партии «Действие и солидарность».

Члены фракции БКиС заявили, выведут людей на массовые протесты, несмотря на приближение празднования Пасхи.

Стоит отметить, в апреле в Молдавии провели соцопрос об отношении к судебной системе. 68% респондентов заявили, что судебную систему контролирует правящая партия «Действие и солидарность». 41,6% участников опроса назвали суды в стране независимыми.