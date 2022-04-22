Париж, 22 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Ряд французских поставщиков газа из-за подскочившей стоимости голубого топлива не может выполнять свои обязательства по контрактам с фиксированной ценой и расторгает или не продлевает договоры с клиентами. Об этом 21 апреля сообщило BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Отмечается, что в общей сложности за последние месяцы около 20 поставщиков аннулировали контракты и в результате этого расходы потребителей газа также увеличатся почти в два раза.

Также специалист по нефти и энергетике Жан-Пьер Фавеннек указал, что цена голубого топлива в последнее время выросла в шесть раз и потому операторы не могут себе позволить работать в убыток.

При этом специалисты рекомендуют людям в связи с этим покупать газ у более крупных и стабильных компаний, а также, в первую очередь, сократить его расход.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщил генеральный государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация направит предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС в Министерство транспорта РФ и Росавиацию.