Ленск, Якутия, 22 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В якутском городе Ленск жильцы многоквартирных домов, построенных по программе расселения, пожаловались на неблагоприятные условия. В квартирах холодно, придомовая территория не благоустроена, а весной ещё и почернела водопроводная вода, сообщил 22 апреля телеканал Якутия24.

Vk.com/ ЕДДС Ярославля Вода в квартире ярославца

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«Возила воду в управление Роспотребнадзора, на что мне ответили, что вода соответствует всем стандартам», — рассказала жительница одного из домов.

В общественном совете Ленского района причиной проблем с водоснабжением называют торфяные отложения, которые загрязняют воду в скважинах. Мэр Ленска Александр Хорунов обещал организовать работы по бурению новой скважины, сделать это должны до конца 2022 года.

Люди также жалуются на открытые канализационные люки и проблемы с откачкой септика. В управляющей компании «Комфорт» комментировать ситуацию отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе расселения из аварийных домов переселены более 18 тыс. жителей Якутии, из них около 5 тыс. — в 2021 году.