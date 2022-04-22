Москва, , 09:52 — REGNUM В Москве 23 апреля после вынужденного перерыва 2020–2021 гг. откроется главное благотворительное мероприятие — фестиваль «Пасхальный дар». Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

Фестиваль «Пасхальный дар» Mos.ru

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет седьмой раз. Всю пасхальную неделю москвичей и гостей столицы ждут 23 фестивальные площадки в центре Москвы и в административных округах

В программе — благотворительные акции в поддержку подопечных НКО и животных из приютов, праздничные ярмарки, мастер-классы по изготовлению пасхальных блюд и лекции. Фестиваль «Пасхальный дар» продлится до 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Пасхой куличи производят многие пекарни и предприятия общепита, но далеко не все гарантируют надлежащее качество продукции.

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