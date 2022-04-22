Новосибирск, , 09:52 — REGNUM В Новосибирске сотрудники управления потребительского рынка совместно с полицейскими пресекли несанкционированную торговлю сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в мэрии города.

Несанкционированная торговля t. me/nsk54_official

«Изъяли 220 кг овощей и фруктов на улице Титова, 13, — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации муниципалитета. — На незаконно торгующих граждан составлен протокол об административной ответственности».

В мэрии подчеркнули, что подобные рейды проводятся еженедельно.