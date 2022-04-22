Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал четыре результативные передачи. Шайбы забросили Эндрю Копп, оформивший хет-трик, а также Крис Крайдер, Райан Строум и Райан Ривз.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились форварды Брок Нельсон, сделавший дубль, и Джош Бейли.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 108 очков. «Айлендерс» идут на девятом месте в Восточной конференции с 80 очками.

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