Донецк, 22 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 20 раз за сутки, сообщили 22 апреля в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВСУ… Поступили сведения о четырёх раненых мирных жителях», — говорится в телеграм-канале представительства.

Украинские боевики применяли реактивную систему залпового огня «Град», артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм и миномёты, выпустив в общей сложности 146 боеприпасов.