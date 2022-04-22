Выборг, Ленинградская область, , 09:53 — REGNUM В серьезном ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области погиб водитель грузового автомобиля, второй участник дорожной аварии оказался в больнице, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на трассе «Скандинавия» (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk. com/spb_today

ДТП произошло в четверг, 21 апреля, в 19:45 мск на 56 км автодороги «Скандинавия» у поселка Кондратьево Выборгского района Ленинградской области. 34-летний мужчина за рулем грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Камаз», под управлением 54-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volvo скончался, а водитель автомобиля «Камаз» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за ДТП один из большегрузов, груженый щебнем, опрокинулся набок и частично перекрыл полосу движения.