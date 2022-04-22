Берлин, 22 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Эмбарго на поставки российского газа и нефти грозит серьёзными последствиями для предприятий в Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса объединения малого и среднего бизнеса ZGV, на которые ссылается газета Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Опрос показал, что значительная часть компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей. Из 42 тысяч опрошенных компаний из 18 отраслей только 2% заявили о контрактах на срок более чем три года. при этом почти 58% предприятий заключили контракты на срок от одного до трёх лет. В 12% компаний срок действия контрактов не превышает 12 месяцев.

При этом, как указывает издание, что почти половина предприятий малого и среднего бизнеса в Германии используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.

На данный момент многие компании уже испытывают трудности из-за высоких цен на энергоносители. При этом малым и средним предприятиям грозит волна банкротств, из-за чего немецкое правительство анонсировало программу экономической помощи, указано в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация работодателей (BDA) и Ассоциация немецких профсоюзов (DGB) ФРГ выступили против введения эмбарго на поставки российского природного газа, поскольку это приведёт к остановке производства, деиндустриализации и сокращению рабочих мест в стране.

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Французский политолог и экономист Александр дель Валль уверен, что введение эмбарго на поставки российского газа и нефти обернётся падением доходов и снижением уровня жизни у граждан в Европе. По его словам, после того, как граждане не смогут из-за роста цен отапливать своё жильё, и их покупательская способность упадёт, повсюду в Европе начнут вспыхивать бунты.