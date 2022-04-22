Сеул, , 09:50 — REGNUM В Южной Корее возобновят сборы резервистов, которые не проводились последние два года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

Согласно опубликованным данным, сборы стартуют 2 июня.

Напомним, что в марте 2020 года сборы были отложены из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом, а затем полностью отменены.

В текущем году перед сборами резервисты будут должны сдать тест на COVID-19, заполняемость учебных центров составит 50-70%.

Резервисты будут должны прослушать лекции по восьми дисциплинам в удалённом режиме, а также пройти восьмичасовой курс переподготовки в офлайн режиме.

В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать участие в учебных сборах, продолжительность которых составляла от одного до трёх дней в год, в течение шести лет после завершения обязательной военной службы.