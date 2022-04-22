Учебные сборы резервистов начнутся в Южной Корее в июне
Сеул, 22 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Южной Корее возобновят сборы резервистов, которые не проводились последние два года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Согласно опубликованным данным, сборы стартуют 2 июня.
Напомним, что в марте 2020 года сборы были отложены из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом, а затем полностью отменены.
В текущем году перед сборами резервисты будут должны сдать тест на COVID-19, заполняемость учебных центров составит 50-70%.
Резервисты будут должны прослушать лекции по восьми дисциплинам в удалённом режиме, а также пройти восьмичасовой курс переподготовки в офлайн режиме.
В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать участие в учебных сборах, продолжительность которых составляла от одного до трёх дней в год, в течение шести лет после завершения обязательной военной службы.