Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Два человека погибли в ночь на пятницу, 22 апреля, в квартирном пожаре в Выборгском районе Петербурга, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

61.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре в доме 24/1 на Северном проспекте поступило 22 апреля в 04:21 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 2 кв. метра.

«В 05:09 пожар ликвидирован. В результате пожара погибли мужчина и женщина», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.