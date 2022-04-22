Париж, 22 апреля 2022, 09:47 — REGNUM Эмбарго на российский газ в ЕС не обсуждается, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз пока не намерен вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из России, поскольку несколько стран-членов ЕС пригрозили наложить вето на это решение.
Читайте также: Боррель заявил о разногласиях в ЕС по запрету на российскую нефть