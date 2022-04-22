Париж, , 09:47 — REGNUM Эмбарго на российский газ в ЕС не обсуждается, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта тема (эмбарго на российский газ и нефть) может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается. Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечет», — сказал Макрон в интервью газете Corriere della Sera.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз пока не намерен вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из России, поскольку несколько стран-членов ЕС пригрозили наложить вето на это решение.

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