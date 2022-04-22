Старица, Тверская область, 22 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Памятник Герою Советского Союза, командующему Черноморским флотом в Великой Отечественной войне Филиппу Сергеевичу Октябрьскому открыли в центре Старицы Тверской области 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Под Тверью открыли памятник адмиралу Филиппу Октябрьскому

Памятник установили у здания администрации района. В торжественной церемонии приняли участие представители органов власти, общественности, юнармейцы, жители города.

В Старице имя Филиппа Октябрьского носит одна из городских улиц, а также создан сквер в его честь. Также имя адмирала присвоено Ново-Ямской средней общеобразовательной школе Старицкого района, здесь работает музей, посвящённый герою.

Филипп Сергеевич Октябрьский родился 23 октября 1899 года в деревне Лукшино Старицкого уезда. С февраля 1938 года командовал Амурской военной флотилией, а с марта 1939 года являлся командиром Черноморского флота. В мае 1941 года присвоено звание вице-адмирала. Филипп Октябрьский стал одним из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя, был командующим Черноморским флотом. С 1957 по 1960 год занимал должность начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. Адмирал Филипп Октябрьский скончался 8 июля 1969 года, похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе.