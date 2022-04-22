Москва, 22 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Сервис OnlyFans перестанет платить деньги российским пользователям. Об этом 22 апреля сообщает Mash.

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Сервис, известный трансляциями откровенных видео, временно заморозит счета для платежей в России на фоне санкций, затрудняющих платежи, а также ситуации на Украине.

Примечательно, что ранее OnlyFans уже объявлял, что перестанет работать в России, но позже передумал.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд западных компаний хотят вернуться на российский рынок.