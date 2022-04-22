Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В Бурятии доступность интернета выросла за последние семь лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, если в 2014 году доступ к сети имели 58% домохозяйств, то сегодня — уже 89%.

Смартфон

При этом сильно изменились предпочтения граждан в устройствах для выхода в интернет. Семь лет назад смартфоном пользовались лишь 11% домохозяйств, а в 2022 году — 86%.

«При этом доля использования настольных компьютеров снизилась с 35% в 2014 году до 32% в 2021 году, а мобильных компьютеров (лэптопов, ноутбуков, нетбуков и ультрабуков) увеличилась с 27% до 41% соответственно», — отметили в службе статистики.