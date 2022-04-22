Вашингтон, 22 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Схватка автократий и демократий происходит сейчас в мире, полагает президент США Джо Байден. Об этом он заявил 21 апреля на мероприятии Демократической партии США в Сиэтле, штат Вашингтон.

Facebook.com/ joebiden Джо Байден

По его словам, у лидера КНР Си Цзиньпина во всём теле «нет ни одной демократической кости». Что касается России, то в Москве надеялись «легко развалить НАТО» после победы демократа Байдена на американских выборах в 2020 году. Однако вместо этого сейчас в альянс стремятся Финляндия и Швеция.

«Я думаю, что в 2020 году и далее у нас идет схватка между демократиями и автократиями», — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в ходе визита в Варшаву Байден призвал готовиться к борьбе с возродившимися в мире «силами авторитаризма».

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