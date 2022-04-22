Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Пасхальные куличи, изготовленные донскими хлебопёками, отправлены в составе гуманитарной колонны для участников специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

«Накануне светлого праздника Пасхи вместе с гуманитарным грузом отправили пасхальные куличи военнослужащим. Пусть эта теплая весточка с Дона, подарок с Родины, порадует наших защитников», — сказал Голубев в эфире телепрограммы «Линия губернатора» на телеканале «Россия-24».

Несколько крупных донских предприятий откликнулись на призыв главы региона и изготовили более 17,5 тыс. пасхальных куличей для военнослужащих Вооружённых сил России.