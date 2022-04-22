Гавана, , 09:42 — REGNUM Куба во время переговоров по миграционной теме с США выразила обеспокоенность в связи с американской экономической блокадой, которая создаёт условия для роста эмиграции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кубы.

Куба и США

«Были рассмотрены вопросы соблюдения двусторонних соглашений о миграции и взаимных обязательств по обеспечению законной, безопасной и упорядоченной миграции. Куба вновь выразила обеспокоенность в связи с мерами, принятыми правительством США, которые <…> создают социальные и экономические условия, стимулирующие эмиграцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что меры, связанные с крайним ужесточением эмбарго, «ведут к гибели людей и совершению таких преступлений, как незаконный ввоз мигрантов, мошенничество и торговля людьми, что вредит как нашим странам, так и региону в целом».

Сообщается также, что кубинская делегация настояла на «обязательстве Вашингтона гарантировать выдачу в Гаване ежегодно не менее 20 тысяч виз кубинцам для эмиграции в США», как это было договорено ранее.