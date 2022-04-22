Москва, , 09:42 — REGNUM Роскосмос направит предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС в Министерство транспорта РФ и Росавиацию. Об этом 22 апреля сообщил генеральный госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС», — написал Рогозин.

Он отметил, что оборудованием ГЛОНАСС сможет принимать сигнал и от китайской навигационной системы Бэйдоу, с которой Роскосмос сотрудничает в течение восьми лет.

По словам Рогозина, сейчас необходимо в обязательном порядке установить приёмники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в России самолётах.

Также он отметил, что Роскосмос не раз предлагал устанавливать во всех аэропортах станции ГЛОНАСС, но российские авиакомпании продолжали брать в лизинг и закупать иностранную авиационную технику.

Также Рогозин напомнил, что с 1 января 2017 года на всех автомобилях, производимых в России или ввозимых в страну, обязательна установка системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что Росавиация предложила авиакомпаниям готовиться к отказу от GPS из-за участившихся случаев глушения сигналов GPS.

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