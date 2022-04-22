Мумбаи, Индия, , 09:42 — REGNUM Варианты проведения платежей между Россией и Индией в национальной валюте обсудили в Мумбаи Представители российского Центробанка и индийского Резервного банка (Центробанк). Об этом 22 апреля сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.

Флаги России и Индии Mil.ru

«Официальные лица оценили технические препятствия, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры в двух странах. Должностные лица центрального банка проведут консультации со своими собственными сторонами по параметрам, чтобы определить целесообразность различных вариантов оплаты», — указывается в публикации газеты.

Также отмечается, что источники рассказали, что представители ЦБ России и Индии встретятся как минимум еще раз для того, чтобы «сократить возможные пробелы, прежде чем прийти к плану».

При этом подчеркивается, что это первая встреча представителей центробанков двух стран после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент эмбарго на поставки российского газа в страны Евросоюза пока не обсуждается.